İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otomobil çelik bariyere çarptı: 1 ölü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Antalya yolu Yazır Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Eren Akbulut (26) idaresindeki 32 ES 572 plakalı otomobil, seyir halindeyken havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyere çarptı. Kazada sürücü Barış Eren Akbulut, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kazada yaşamını yitiren Barış Eren Akbulut, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

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