Antalya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-400 Karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Saddam A. (28) idaresindeki 07 UC 185 plakalı kamyonet ile Gazipaşa Havalimanı istikametinden trafik lambalarının bulunduğu kavşağa doğru seyir halinde olan Natalia L. (35) idaresindeki 07 AYP 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklanan kazada kamyonet sürücüsü Saddam A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 araçta da maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.