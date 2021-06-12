Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesi'nde kontrolsüz kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Paloğlu'nun kullandığı 48 AGA 498 plakalı motosiklet ile Halil Tat yönetimindeki 07 LAV 85 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Paloğlu yola savruldu, otomobil ise önce kaldırıma ardından beton bloğu yıkarak çocuk parkında girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri çalışmasıyla çıkartıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.