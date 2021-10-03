İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Antalya’da yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu.

Antalya'da yoldan çıkan otomobil ırmağa uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıaba Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Kozan'ın kullandığı 07 YAJ 39 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarparak ırmağa uçtu. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü İsmail Kozan ile Sultan Kozan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

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