İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, Herford Caddesi üzerinde meydana geldi. Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Hasan Y'nin kullandığı 64 ABP 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şarampolde ters dönen otomobilin sürücüsü Hasan Y, yolcular Ali C, ve Umut K, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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