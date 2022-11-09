İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da otomobil sulama deposuna çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama deposuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama deposuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Kaan Ş.'nin kullandığı 07 EA 413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan sulama deposuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kaan Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.