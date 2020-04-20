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Antalya'da otomobil yangını

Antalya’da park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu zarar gördü.

Antalya'da park halindeki otomobil, çıkan yangın sonucu zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, yangın, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi, havalimanı yan yol üzerindeki park halindeki bir otomobilde başladı. Otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler kısa sürede otomobilin motor bölümünü tamamen sardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

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