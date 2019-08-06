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Antalya'da otomobil yayaya çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.


Kaza Taşağıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya D-400 karayolu istikametine seyir halindeki Ahmet Özen'in kullandığı 07 L 4499 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ünal Kuru'ya çarptı.


Kazada yaralanan ve ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Ünal Kuru'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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