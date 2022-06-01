İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da otomobilde uyuşturucu operasyonu

Antalya’ya karayolu ile uyuşturucu madde sokmaya çalışırken yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı.

Antalya'ya karayolu ile uyuşturucu madde sokmaya çalışırken yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Operasyonda 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.İ. isimli şüphelinin İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeyi karayolu ile Antalya'ya getireceği istihbaratına ulaştı. Çevre yolunda takibe alınan şüpheli otomobil, önü kesilerek durduruldu. Otomobilde yapılan aramada siyah çanta içinde 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi, F.İ., L.Ç., E.E.K. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.İ., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamaktan suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Öte yandan, şüpheli aracı takip ve yapılan operasyon ve siyah çanta içindeki uyuşturucu madde polis kamerasına yansıdı.

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