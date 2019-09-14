Antalya'da otomobilin çarptığı minibüs park halindeki araçlara vurdu: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otomobilin yandan çarptığı minibüs, yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarparak araçlarda büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan Vedat Dural'ın kullandığı 07 AFR 155 plakalı otomobilin Orhangazi ve Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği kavşakta, Mithatpaşa caddesinde Hisar caddesi istikametine seyir halindeki Devrim Eryılmaz'ın kullandığı 07 LUM 52 plakalı minibüse yandan çarpması sonucunda meydana geldi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Faruk Türker yaralandı. Yaralı 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

07 LUM 52 plakalı minibüs çarpmanın şiddetiyle Mithatpaşa caddesinde yol kenarında park halindeki 07 SN 004, 07 LB 104, 07 MA 5182 ve 34 JAF 26 plakalı araçlara çarparak büyük çapta maddi hasar oluşmasına neden oldu. Kazayı görerek işyerlerinden ve evlerinden dışarı fırlayan park halindeki araç sahipleri araçlarını görünce şaşkına dönerken, kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekicilerle kaldırıldı.