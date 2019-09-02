Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serdar P.'nin kullandığı 07 VGT 95 plakalı Kumluca Belediyesine ait otomobil, Finike Hasyurt Mahallesi Akdeniz Caddesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ay'a çarptı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Ay'ın cenazesi, Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serdar P.'nin, Kumluca Belediyesinde nikah memuru olduğu ve Sahilkent Mahallesi'nde katıldığı bir nikah töreninden döndüğü öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Mustafa Ay'ın ise 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Kumluca Belediye Başkan adayı olan Uğur Ay'ın babası olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.