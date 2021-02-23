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Antalya'da otomobille metamfetamin ticaretine şok baskın

Antalya’ya otomobille 4 kilogram metamfetamin maddesi soktuğu belirlenen 3 şüpheliden, 2’si tutuklandı.

Antalya'ya otomobille 4 kilogram metamfetamin maddesi soktuğu belirlenen 3 şüpheliden, 2'si tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyonlar devam ediyor. E.Ö, C.A ve Ö.B'nin yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi kentte getirip, torbacılar aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşılması üzerine ekipler harekete geçti.


Şüphelilerin içinde oldukları otomobil Aksu ilçe girişinde durdurulmuş ve yapılan aramada daralı 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan işlem yapılan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 şüpheli tutuklandı.

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