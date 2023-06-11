Antalya'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ilıca-Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Saadet Yalçın'ın kullandığı 07 LDG 57 plakalı otomobil kavşakta sahil yoluna dönmek isteyen Engin Alagöz'ün kullandığı 41 ACS 083 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.