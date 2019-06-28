Antalya'da 'Parasailing' yapan turistin ölümü

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, paraşütten düşerek hayatını kaybeden turiste ilişkin, "İp kopması veya düşme söz konusu olsa yanındaki çocuk ve hanımın zarar görmemesi mümkün değildir. Vefat eden kişi tekneye alındığında hayatta olduğu, kaptanın yüzünü yıkayınca kendine geldiği, kaptan ve ailenin ifadelerinden de anlaşılabilecektir" dedi.

Dün Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde Türkiye'ye eşi ve torunuyla birlikte turist olarak gelen ve 'Parasailing'e binerek, bu aktivite sırasında vefat eden ancak ölüm nedeni belli olmadan bazı medya organlarında, “Paraşütle bağlantısının kopması sonucu suya çakıldı” haberlerinin yayınlanması üzerine, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Ahmet Çetin açıklamasında, "Ülkemize turist olarak gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz'in ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden kişinin uçuş öncesi ve inerken çekilen fotoğrafları mevcuttur. Burada haberlerde yayınlandığı gibi ip kopması veya düşme söz konusu olsa yanındaki çocuk ve hanımın zarar görmemesi mümkün değildir. 50 metreden denize düşen bir kişi denizin beton etkisine maruz kalır ve çok ciddi kırık ve yaralanmalar oluşur. Tekne kaptanı vefat eden kişide anormallik olduğunu fark edip kısa sürede müdahale edebilmek adına bu kişileri ustaca denize indirip müdahale etmiştir. Bizim bilgi ve ön tespitimiz bu şekildedir. Vefat eden kişi tekneye alındığında hayatta olduğu, kaptanın yüzünü yıkayınca kendine geldiği kaptan ve ailenin ifadelerinden de anlaşılabilecektir. Otopsi ve adli tıp raporu ile ölüm sebebi açığa çıkacaktır. Denizde olan kaza ve olaylarda sadece polis tutanağına dayandırarak haberleştirmenin sağlıklı olamayacağını değerlendiriyoruz. Turizm ve sektör açısından önem taşıyan bu tür haberlerin yapılmasında Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Odamızın da bilgisine başvurularak bilgi verilmesinin daha yararlı olacağı inancındayız” ifadelerine yer verdi.