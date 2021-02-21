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Antalya'da park halindeki kamyonet yandı

Antalya’da park halindeki kamyonet, çıkan yangında büyük hasar gördü.

Antalya'da park halindeki kamyonet, çıkan yangında büyük hasar gördü.


Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir vatandaş eline aldığı hortum ile yanan araca su sıksa da başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracın şoför mahallini tamamen sardı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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