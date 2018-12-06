Antalya'da Perinatoloji Bölümü açıldı

Dr. M. Eftal Avcı Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Perinatoloji Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Memorial Antalya Hastanesi akademisyen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dr. M. Eftal Avcı Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Perinatoloji Bölümü'nde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Dr. M. Eftal Avcı 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir süre Spor Hekimliği Anabilim Dalı'nda asistanlık yapan Avcı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini 2003-2008 yılları arasında İzmir Ege Doğumevi'nde tamamladı. 2009-2013 yılları arasında İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan Dr. Avcı, 2013 yılında başladığı perinataloji yan dal uzmanlık eğitimini 2016 yılında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bitirdi. 2018 yılında doçent olan Dr. Avcı özellikle 1. ve 2. trimester fetal anotomik tarama, genetik hastalıklar, fetal eko ve intrauterin girişimsel işlemler ile ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok yayını bulunan Dr. Avcı 2018 yılının Kasım ayında Memorial Antalya Hastanesi Perinatoloji Bölümü'nde görev yapmaya başladı.