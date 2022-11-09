Antalya'da piyasaya sürülmeye çalışılan 9 kilo eroin polise takıldı

Antalya'da 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kilo 817,03 gram esrar ile farklı türlerde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 144 kişiden 11'i tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kilo 817,03 gram esrar, 220,29 gram metamfetamin, 342,52 gram eroin, 8,70 gram kokain, 22 adet kağıda emdirilmiş sentetik cannabinoid, 11 bin 452 adet sentetik ecza hap, bin 116 adet ecstasy hap, 7 kök kenevir, 3 adet terazi ile 372 bin 285 TL ele geçirildi. Olaylarla ilgili 144 şahıs yakalanarak, 11 şahsın tutuklandığı bildirildi.