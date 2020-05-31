Antalya'da plaj ve kafeler açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın Akdeniz'e uzandığı en uç nokta Bababurnu'ndan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş'a falez sahil bandında bulunan kafe ve plajların haziran ayı ortasında açılacağını söyledi. Başkan Uysal, “Tedbiri elden bırakmadan yeni süreci hep birlikte yaşayacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın simgesi falez bandında yer alan DenizYüzü ve DağYakası kafeleriyle birlikte 5 mavi bayraklı plajını haziran ortasında hizmete açıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ise pazartesi günü sadece kafe ve restoran hizmetiyle kapılarını yeniden açıyor. Belediye Başkanı Uysal, sosyal mesafe kuralları uyarınca düzenleme çalışmalarını devam ettiği Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan DenizYüzü Kafe'de incelemelerde bulundu. Bir yanda, kafenin bahçesinde mesafe ölçümleri yapılarak masa ve sandalyeler yerleştirilip alanın dezenfeksiyonu gerçekleştirilirken Başkan Uysal, masalarda kalabalıkların oluşmasını engelleyecek tüm tedbirlerin alınmasını istedi. Normalleşme adımları kapsamında pandemi döneminde kullanılmayan belediye işletmelerinin haziran ayı ortasında tamamen açılacağını belirten Başkan Uysal, "Lara kıyı bandımızda komşularımızın çok ilgi gösterdiği gerek Erdal İnönü gerekse Ziya Gökalp kent parkları içindeki kafelerimizi hazırlıyoruz. Plajlarımızı da bu ayın ortasında yeni kullarımıza uyarak, mesafe ve hijyene dikkat ederek komşularımızın kullanımına açıyoruz. Hayırlı olsun. Tedbiri elden bırakmadan, yeni süreci hep birlikte yaşayacağız" ifadelerinde bulundu.

"Temassız tuvaletler"

Muratpaşa Belediyesi, her iki kafesinde masa ve sandalye düzenlemesinin yanı sıra lavabo ve tuvaletlerde de değişikliğe giderek temassız hale getiriliyor. Tuvaletlere el değmeden açılacak kapıların, sensörlü muslukların ve sabunlukların yerleştirilmesi için çalışmalar devam ederken kafelerin giriş ve çıkışlarına el dezenfekte makineleri konulacak.

Diğer yandan, belediyenin falezlerinin denizle buluştuğu noktada bulunan 5 falez plajında da çalışmalar devam ediyor. İnciraltı Falez Plajında kış ayında sökülen ahşap platformun montajı tamamlandı ve sosyal mesafeye uygun olarak şezlonglar yerleştirildi. Konserve Koyu Falez Plajı'nda platformun montajına devam edilirken sırasıyla Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş falez plajlarında çalışmaların Haziran ortasına kadar tamamlanıp yeni kullanım kurallarıyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.

Falez bandında yer alan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ise pazartesi günü kapılarını açacak. Engelli bireyler ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten yaşam alanında şimdilik kafe ve restoran hizmeti verileceğini belirten Adalya Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Altun, “Pazartesi'den itibaren açılacağız. Hafta sonunu masa aralıklarının, sandalye mesafelerinin ayarlanmasıyla geçirdik. Bununla birlikte masa ve sandalyelerin yanı sıra yaklaşık 8 dönüm alana kurulu Engeliz Kafe'mizin açık ve kapalı alanlarını başta sona dezenfekte ettik” dedi.