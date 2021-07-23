Antalya'da plastik fabrikasında yangın devam ediyor

Bayram tatili sebebiyle üretimin olmadığı fabrikada dumandan etkilenen ya da yaralanan olmazken Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Büyükşehir belediyesi ekiplerinin söndüre çalışmaları sürüyor.

Saat 23:30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Organize Sanayi Bölgesin ait 3, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 arazöz müdahale ediyor. Bir plastik kasa fabrikasının depo alanında çıkan yangının ana bina ve çevre fabrikalara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı bildirilirken ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.