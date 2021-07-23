Antalya'da plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin fabrika içerisinde soğutma çalışması devam ediyor.

Yangın Antalya OSB 1. kısımda bulunan plastik fabrikasında saat 23:30 sıralarında çıktı. Ağırlıklı olarak plastik kasa üretimi yapan fabrikanın depo olarak kulandığı binada başlayan ve çıkış nedeni hakkında henüz net bilgiye ulaşılamayan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Fabrikada çalışan bulunmadığı için yaralanan ya da dumandan etkilenen kimse olmadığı öğrenildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çok sayıda ekibin fabrika içerisindeki soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrası netlik kazanacak.