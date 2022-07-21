Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üreten fabrikadaki yangın korkuttu

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) plastik inşaat malzemeleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Döşemealtı ilçesindeki AOSB'nin 2. kısmındaki plastik inşaat malzemeleri üretimi yapılan bir fabrikanın orta bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye OSB İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikada çalışan 240 personel tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ekipleri, fabrikanın olduğu alana tedbir amaçlı giriş çıkışı kapattı. Sıcak ve kuru havada zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ortaya çıkan yoğun duman nedeniyle fabrika personeli taktıkları maske ile koordineyi sağladı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu.

"Dumandan etkilenen yok"

Yangın alanında incelemelerde bulunan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yangının bir makine arızasından ve orada bulunan yağdan kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyledi. Fabrikada alınan bütün önlemlerin yanı sıra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 itfaiye biriminin yangının kontrol altına alınmasında etkili olduğunun altını çizen Bahar, “Hava rüzgarlı ve kuru. Buna rağmen çok hızlı aksiyon alınması sayesinde yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları yapılıyor. Kısa sürede söndürülmesi önemli bir başarı. Yangından ya da dumandan etkilenen kimse yok, sadece fabrikada bir hasar oluştu” diye konuştu.