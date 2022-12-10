Antalya'da polis ekipleri, pazar esnafını broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı

Antalya'nın Serik ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, artan telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları ve pazar esnafını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, pazar yerinde esnaflarına ve vatandaşlara broşür dağıttı. Kökez Mahallesinde kapalı pazar yerinde vatandaşları tek tek bilgilendiren polis ekipleri, kendilerini polis, savcı, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini ve hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyen kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da uygulamadan dolayı memnun olduklarını belirterek ekiplere teşekkür ettiler.