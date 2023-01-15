Antalya'da polis otosuna kurşun yağdıran 4 saldırgan tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerine silahlı ateş etikten sonra kaçan ve peşine düşen polise de silahla karşılık veren 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ocak tarihinde saat 01.00 sıralarında Gazipaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı olarak bilinen mevkide faaliyet gösteren gazinoya 07 UZ 813 plakalı siyah renkli bir araçtan ateş açıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gitmek için yola çıkan ekipler, yol üzerinde şüpheli araçla karşılaştı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıslar, D-400 Karayolu'na çıkıp Alanya istikametine doğru kaçmaya başladı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanması için, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinden takviye destek istedi.

İçinde polislerin bulunduğu otomobile 5 kurşun isabet etti

Kaçan otomobil, polis ekipleri tarafından Kahyalar Mahallesi'nde önü kesilerek durduruldu. Bu sırada aracı geri vitese alan sürücü, geri manevra yapıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait trafik aracına çarptı. Aynı araçta bulunan Şükrü Y. isimli şahıs otomobilden inip, yayan olarak kaçtı. Polisten kaçamayacağını anlayan otomobildeki şahıslardan biri silahına sarıldı. Polislere defalarca ateş eden şahsın silahından çıkan 5 kurşun, Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ait araca isabet etti. Saldırının ardından çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü; bir lastiği ekipler tarafından ateş edilerek patlatılan otomobille olay yerinden kaçmayı başardı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan Şükrü Y. isimli şahıs ise ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçan şahısların peşine düşen polis, Harçbel mevkiinde Hakan A. ve Süleyman Ö. isimli şahıslarla birlikte aracı almayı başardı. Otomobilde bulunan ve Talip Ö. olduğu tespit edilen şahıs ise araç durduğu esnada olay yerinden yayan şekilde kaçtı. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın ardından jandarma ve polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı bölgede ve araçta inceleme yaptı.

Önce 3'ü tutuklandı

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili olarak Şükrü Y., Hakan A. ve Süleyman Ö.'yü gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrollünden geçirilen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından cuma günü Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Şükrü Y., Hakan A. ve Süleyman Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçan şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi

Polis ve jandarma ekipleri, araçta bulunan ve kaçmayı başaran Talip Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını derinleştirdi. Ekipler tarafından cuma günü akşam saatlerinde Demirtaş'ta yakalandığı öğrenilen Talip Ö. aynı gün Gazipaşa'ya getirildi. Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçirilen ve Gazipaşa Adliyesine sevk edilen Talip Ö. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.