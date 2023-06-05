Antalya'da polis tarafından aranan 60 firari yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; “Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan” şahıslara yönelik, 44 ekip ve 106 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti/bulma/kullanma, yoksun kılma, mala zarar verme, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri 1, 10 ila 20 yıl arası 3, 5 ila 10 yıl arası 5, 2 ila 5 yıl arası 5, 2 yıl altı 25 hapis cezası olmak üzere 60 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.