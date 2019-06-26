Antalya'da polis Zeytinköy'de 6 aylık uyuşturucuyla mücadele raporunu açıkladı

Antalya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2019 yılı başından buyana Zeytinköy bölgesinde yapılan denetimlerde gözaltına alınan 1009 kişiden 66'sı tutuklandı. Denetimlerde çok miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken araması olan 63 kişi de yakalandığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı itibari ile bugüne kadar Zeytinköy bölgesinde 29 ekiple yapılan uygulamalar ile mahalle içerisinde şok uygulamalarla uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonların sonuçları paylaşıldı.

952 olayın gerçekleştiği bildirilen 6 aylık dönemde 1.009 şüpheli şahıs yakalanırken 66 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 4 kilo 899 gram esrar maddesi, 2 kilo 752 gram eroin maddesi, 266 gram kokain maddesi, 39 gram metamfetamin maddesi, 6.294 adet extacy hap, 455 adet sentetik ecza hap, 11 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ve 66 adet fişek, 47.750 TL, 110 dolar ve 5 euro ele geçirildi.

Ayrıca suçun önleyici boyutunu esas alan 2019 yılı itibariyle Zeytinköy Bölgesi diye tabir edilen bölgede yapılan "Alan Denetimi" uygulamaları neticesinde 5.283 araç kontrol edilirken 1.477 araca 1.187.422 TL ceza uygulandı, 24.672 şahıs sorgulandı, aranması olan 62 şahıs yakalandı. 162 araç ise trafikten men edildiği bildirildi.