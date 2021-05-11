Antalya'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan gençler ortalığı birbirine kattı

Antalya'da kontrol noktasında polislerin ‘dur' ihtarına uymayan gençler, onlarca polisi peşine taktı. Zaman zaman ters yönden de giderek kaçan gençler, 2 kilometre sonra yakalandı. 12 bin TL ceza kesilen gençlerin "Alanya ilçesinden ilaç almaya geldik, panik yaptık" sözleri şaşırttı. Polisin gençlere, "Neyinize güveniyorsunuz. Ben bile izinli günümde çıkmıyorum" demesi ise adeta ders niteliğinde oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1345. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AFD 959 plakalı aracın sürücüsü Oğuzhan Y. (28) sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile kontrol yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşı Yasin T., şehrin içerisinde zaman zaman ters istikametten giderek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Gençleri takip eden polis ekiplerinin anonsu ile çok sayıda polis ekibi gençleri takip etmeye başladı. Gençler 2 kilometre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından durdurularak etkisiz hale getirildi. Araçtan indirilen iki gencin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gençler polis ekiplerinin "Neden kaçtınız?" sorusuna, “Alanya'dan ilaç almaya geldik. Panik yaptığımız için kaçtık” diyerek herkesi şaşırttı. Gençler zaman zaman “Ailemiz görmesin” diyerek kameralardan kaçmaya da çalıştı. Bir polisin gençlere, "Yasaklara neden uymuyorsunuz? Neyinize güvenerek dışarı çıkıyorsunuz? İzinli günümde ben çıkmıyorum" diyerek öğüt vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Polisten kaçan iki gence kırmızı ışıkta durmamak, ters yönde araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihmal etmekten toplamda 12 bin TL ceza makbuzu düzenlendi. Düzenlenen ceza makbuzu sonrası serbest bırakılan gençler yollarına devam etti.