Antalya'da polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi

Antalya'da trafik polisleri tarafından tramvay yolunu ve kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter kullanıcılarına yönelik olarak şok denetim yapıldı. 1 saat süren denetimde 22 sürücüye kişi başı 196 TL para cezası uygulanırken, bir genç polislere, “Abi yapmayın ya. Ruhsatı alıp uyarsanız olmaz mı?” diyerek dil dökse de ceza yemekten kurtaramadı.

Antalya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde kurallara aykırı şekilde scooter ve motosiklet kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, trafik levhalarına uymayarak tramvay yoluna giren sürücüleri affetmedi. 1 saat süren denetimde 21 motosiklet ve 1 scooter sürücüsüne kişi başı 196 TL para cezası uygulandı. Bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı. Ekipler tarafından durdurulan bir genç ise polis ekiplerini görünce önce şaşırdı. Daha sonra ise tramvay yolunun yasak olduğunu bilmediğini belirterek, “Yasak mıydı? Ceza mı yazacaksınız. Kaç para? Abi yapmayın ya. Ben de çalışıyorum. Ruhsatı alıp uyarsanız olmaz mı?” diyerek dil dökse de kendisine 196 TL para cezası uygulandı.

"Bin 500 tonluk arabam ile gelirim"

Sürücülerden Haluk Akıltopu, “Bisiklet yollarını teşvik etmezseniz, nereden gideceğimiz konusunda bilgi versinler. Kaldırımdan gitsek yaya var, yola çıksak kamyonların arasında ölüm tehlikesi altındasın. Arabamı çıkartmamı isterseniz, arabamı da çıkarırım. Bin 500 tonluk arabam ile gelirim. Tramvay yolunu kullandım, başka yol mu var? Adamlar bisiklet yolunu kapatıyor” dedi.

"İnsanlar tekrar kullanmaya devam ederse biz de eski formumuza döneceğiz”

Sürücü Ferman Türkkul, “Suçumuzun cezasını ödeyeceğiz. Bundan sonra çok mecbur olmadıkça kullanmayız” diye belirtirken, ismini açıklamak istemeyen bir başka sürücü ise, “Kurallara uymak lazım. Tramvay yolunda daha önce hiç problem olmamıştı. Birileri şikayet etti sanırım. O kadar olacak normaldir. İnsanlar tekrar kullanmaya devam ederse biz de eski formumuza döneceğiz” ifadelerini kullandı.