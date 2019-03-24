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Antalya'da polisleri bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Antalya’da gürültü yaptıkları için uyarılan ve bir polisi kalçasından, diğerini ise ayağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da gürültü yaptıkları için uyarılan ve bir polisi kalçasından, diğerini ise ayağından yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Komşuları gürültülerinden rahatsız oldukları S.U. ve N.U. adlı kardeşleri polise şikayet etti. Eve gelen polisler, iki kardeşi uyardı. Tepki gösteren S.U., evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan U.'yu kalçasından yaraladı. Yaşanan arbedede diğer polis memuru da ayağından yaralandı. Saldırgan ara sokaklara kaçarken, olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili Necat U. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.U. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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