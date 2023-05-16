Antalya'da polisten kaçak elektronik eşya ve tütün operasyonu

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ile tütün ve tütün ürünleri ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde, 8 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 35 adet kulaklık, şarj aleti, şarj kablosu, şarj adaptörü 32 bin 485 adet makaron, 25 kg tütün, 1 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör ve 11 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 kişiye işlem yapıldı.