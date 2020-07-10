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Antalya'da polisten kaçak tütün baskını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 720 adet tütün doldurulmuş makaron ile 71,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 720 adet tütün doldurulmuş makaron ile 71,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Gümrük kaçağı sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında KOM ekiplerince Yukarı Hisar mahallesinde bulunan bir iş yeri ve işyerine ait araçta yapılan aramada 3.720 adet tütün doldurulmuş makaron ile 71,5 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlara muhalefet suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi.

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