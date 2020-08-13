İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da polisten sahte içki ve tütün operasyonları

Antalya’da polisin düzenlediği 5 ayrı operasyonda çok sayıda sahte içki, tütün ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da polisin düzenlediği 5 ayrı operasyonda çok sayıda sahte içki, tütün ve kaçak malzemeler ele geçirildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık yapan kişilere yönelik çalışma yapıldı. 10 Ağustos Salı günü Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleşen 5 ayrı operasyonda çeşitli markalarda sahte içki, litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 522 litre sahte alkol, boş içki şişeleri, sahte içki yapımında kullanılan (şişe kapağı, boğaz jelatini, etiket ve ambalaj), sahte TAPDK bandrolleri, sahte içki yapımında kullanılan anason ve aromalar, 3 bin 664 adet cinsel içerikli ürün (Macun, Hap, Jel ve Sprey), 21 bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 64 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü, 227 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 258 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirilmiştir.


Olaylarla ilişkisi olan 6 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet ve TCK-187 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.