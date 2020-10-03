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Antalya'da PTT gaspçısı yakalandı

Antalya’da PTT şubesinden bıçak tehdidiyle 5 bin lira alan şüpheli yakalandı.

Antalya'da PTT şubesinden bıçak tehdidiyle 5 bin lira alan şüpheli yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül günü Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi'ndeki Habibler PTT şubesindeki görevliden bıçak tehdidiyle yaklaşık 5 bin lira alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Şapkalı ve maskeli şüpheli görevli Serpil B'den, "Bankaya borcum var, zaten cezaevine gireceğim" diyerek parayı alan şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit eden ekipler şüpheli O.C'yi yakaladı.


Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, borcu olduğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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