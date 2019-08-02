Antalya'da rahatsızlanan Alman turist öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelde rahatsızlanan Alman uyruklu turist kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Alman uyruklu Patrick Jaquemot(33) ailesiyle Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde bulunan bir otele tatile geldi. Önceki gece saat 03.00 sıralarında yatağında aniden rahatsızlanan Patrick Jaquemot, ambulans ile Manavgat'ta özel hastaneye kaldırıldı. Jaquemont yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Patrick Jaquemot'in cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.