Antalya'da Ramazan etkinliklerinde Sıra Gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri sürüyor.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinin değişmeyen adresi Karaalioğlu Parkı'nda Sıra Gecesi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve her gece farklı bir konsere ev sahipliği yapan etkinlik alanı iftarın ardından renkli görüntülere sahne oluyor. Ramazan etkinliklerinin 5'inci gününde sahne alan Beykapı Sıra Geceleri Grubu, seslendirdiği türkülerle Antalyalıları eğlendirdi. Hareketli türkülere alkışlarıyla eşlik eden Antalyalılar, davul şov ve halk oyunlarıyla renklenen müzik dolu bir gece yaşadı. Antalyalılar, Sıra Geceleri'nin vazgeçilmezi türküleri hep bir ağızdan seslendirdi.