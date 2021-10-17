Antalya'da refüje çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Antalya'da refüje çarparak boş araziye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ç'nin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu 07 AOY 162 plakalı otomobil refüje çarpıp boş araziye yuvarlandı. Takla atan araç ters bir şekilde rampada kalırken, sürücü Mesut Ç. ile yanındaki Erkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Erkan A.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.