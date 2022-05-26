İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.



Kaza, Esentepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya istikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı. Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.