İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya’da yol kontrol noktasında durdurulan otomobildeki şahıs üzerinde, ruhsatsız tabancı ve fişek ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan otomobildeki şahıs üzerinde, ruhsatsız tabancı ve fişek ele geçirildi.


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Döşemealtı ilçesi Kovanlık Yol Kontrol Noktasında, jandarma ekipleri içinde S.G'nin bulunduğu aracı durdurdu. S.G'nin üzerinde yapılan arama 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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