Antalya'da ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi

Antalya'da ihbar üzerine bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin 165 adet fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gündoğmuş İlçesinde ikamet eden şahsın, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahsın ikamet etmiş olduğu adreste yapılan ev ve iş yeri aramasında; 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin 165 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.