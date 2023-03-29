Antalya'da safaricilerden TÜVTÜRK önünde 'vize' eylemi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Beşkonak ve Side bölgelerinde tur yapan safari şirketleri, minibüs ruhsatlı arazi taşıtlarının vizelerinin yapılmamasını tur araçlarıyla düzenledikleri konvoy ve basın açıklamasıyla protesto etti. 1 Mart itibarıyla safari turlarının başladığına dikkat çeken safariciler, araçlarının vizelerinin yapılmaması nedeniyle çalışamadıklarını, bu durumdan kendilerinin yanı sıra ülkenin de zarar gördüğünü dile getirdi.

Türkiye genelinde cip safari yapılan arazi taşıtlarına TÜVTÜRK tarafından vize yapılmaması; Manavgat, Beşkonak ve Side'de bulunan safari şirketleri tarafından protesto edildi. TÜRSAB BYK Binası önünde toplanan safariciler, burada basın açıklaması yaptı. Safariciler adına basın açıklamasını okuyan safari işletmecisi Ufuk Ofluoğlu, Akdeniz Bölgesi'nde 1990'li yıllardan beri jeep safari turları düzenlendiğine dikkat çekerek, "Turlar ilk başladığında müşterilerimiz araçları kendileri kullanmaktaydı. Daha sonra çıkan taşıma kanunu ile turlar sadece minibüs ruhsatlı arazi taşıtları ve şoförler aracılığı ile yapılmaya başladı. O zamana kadar araç tiplerimizde arazi taşıtı 10 artı 1 yazmaktayken, TÜV tarafından araç tiplerimiz M2G (yeni minibüs-arazi) olarak değiştirildi. Alanya'da meydana gelen bir şikayet sonrası 2 firma mahkemelik oldu ve şikayet konusu araçların kanunsuz olarak minibüse çevrilmesiydi. TÜV mahkemenin iddianamesini esas alarak sonuçlanmamış bir suçlama için Türkiye çapında 6 bin aracı TÜV'e almama kararı aldı. Sezon öncesinde acele ve araştırılmadan yapılan bu uygulama sektörü büyük bir çıkmaza sokmuştur. Senelik Türkiye çapında 1 milyar dolarlık ciroya sahip yüzlerce firma mağdurdur. Kaldı ki Kapadokya bölgesinde aynı araçlarla Sportif Faaliyet Belgesi ile araçların tipine bakılmadan safari turları düzenlenmeye devam etmektedir. Aynı ülke, 2 ayrı uygulama. 15 yıldır minibüs ruhsatlı aracımız sigortasını ve vergisini minibüs olarak ödediğimiz devlet tarafından verilmiş minibüs ruhsatlarımız TÜV tarafından muayeneye kabul edilmemektedir. TÜV'ün verdiği cevap çok düşündürücüdür. 'Yönetmelik böyleymiş, eski yöneticiler yönetmeliği uygulamamış' dediler. Ayrıca yine TÜV'ün verdiği başka cevapta da muhtemelen bu araçların hepsinin kanunsuz olarak minibüse çevrildiği söylenmektedir. Komedi, nasıl böyle bir kuruluş varsayım üzerine uygulama yapabilir? Devletimizin konuyu ivedilikle çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Konvoy halinde TÜVTÜRK'e gittiler

10 dolayında safari aracından oluşan konvoy, Manavgat Çevreyolu'nu takip ederek TÜVTÜRK istasyonu önüne geçti. Burada TÜRSAB BYK Başkanı Mehmet Uslu kısa bir konuşma yaparak, safaricilerin sorununun sadece kendi sorunları olmadığını, safari yapılan yörelerdeki insanların ve ülke ekonomisinin sorunu olduğunu belirterek, acilen çözümlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Alanyalı safari işletmecisi Mehmet Medanlı da, Ankara'ya giderek konuyu yetkili mercilere aktardığını ve yeni döndüğünü belirtti.