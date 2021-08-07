Antalya'da sağanak yağmur

Yaklaşık 10 gündür orman yangınları ile mücadele eden Antalya'da kent merkezinde sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Turizm kenti Antalya, 10 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Antalya kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularının iş yerlerine girmemesi için büyük çaba sarf etti. Bazı turistler ise üzerlerine giydikleri yağmurluk ile yağmura aldırış etmeden yürüyüş yapmayı tercih etti.