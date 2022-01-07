Antalya'da sağlık çalışanları ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

Antalya'da Sağlık Sen'in organize ettiği program kapsamında Kesişme: İyi Ki Varsın Eren adlı film, sağlık çalışanları ile birlikte izlendi. Konu ile ilgili konuşan Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Kesişme: Destanlarla dolu bu şanlı topraklarda ne kahramanlık hikayeleri biter, ne de onları yaşatan kahramanlar” dedi.

Sağlık-Sen Antalya Şubesi Gençlik Kolları Komisyonu tarafından organize edilen sinema etkinliğinde, Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk , Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri ve iş yeri temsilcileri bir araya geldi.

“İyi ki varsın Eren”

Konu ile ilgili konuşan Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri ve iş yeri temsilcilerimizle birlikte; ömürlerine büyük bir destan sığdıran Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in kahramanlık hikayelerini konu alan "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmini gururla izledik. Destanlarla dolu bu şanlı topraklarda ne kahramanlık hikayeleri biter, ne de onları yaşatan kahramanlar. Hani Eren demiştin ya; " Biri de çıkıp demiyor ki; Eren iyi ki varsın." Bu devlet ve bu millet kahramanlarını hiç bir zaman unutmaz. Buradan bir kez daha haykırıyoruz; iyi ki varsın Eren Bülbül, iyi ki varsın Ferhat Gedik" dedi.