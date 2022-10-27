Antalya'da sağlık yatırımları hız kesmiyor

Bölgenin en büyük sağlık tesisi olan Antalya Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşılırken, yeni sağlık yatırımı müjdelerini AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş verdi. Konyaaltı ilçesine 150 yataklı Devlet Hastanesi ile 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Serik ilçesine Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yapılacak

Konyaaltı hastaneye kavuşuyor

Konyaaltı ilçesindeki hastane sorunu çözüme kavuştu. İlçeye Sağlık Bakanlığı tarafından 150 yataklı, modern ve ihtiyacı karşılayacak devlet hastanesi yapımına başlanacak. 23 Kasım 2022 tarihinde ihalede edilecek hastanesi 500 gün içerisinde tamamlanacak. Bunun yanı sıra ilçeye bir başka ihtiyaç olan 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yapılacak.

Serik'e dört sağlık yatırımı

Serik ilçesinde ihtiyaçları karşılayacak 4 adet yeni sağlık yatırımına başlanacak. Bu yatırımlar; 4 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olacak. Bu yatırımların da ihalesi 23 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olup 450 gün içerisinde tamamlanacak.

“Antalya sağlık şehri oldu”

Sağlık yatırımları müjdelerini açıklayan AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, Antalyanın AK Parti iktidarı döneminde önemli bir sağlık şehri olduğunun altını çizdi. Başkan Taş, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde sağlık alanında yaşanan devrime hepimiz şahit olduk. AK Parti iktidarından önce sağlık sistemi ve hastanelerin hali ortadayken AK Parti iktidarıyla birlikte vatandaşlarımız sağlık alanında aldığı hizmetler ortada. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde süper güç sayılan devletlerin düştüğü durum ortadayken devletimizin bu pandemiyi nasıl geçirdiğini vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetinde hiçbir aksaklığın yaşanmadığını gördük. Bu durum yapılan sağlık yatırımlarının doğruluğunu tekrardan bizlere gösterdi” dedi.