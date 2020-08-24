Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesi sahilinde bir kadını 3 metrelik çukura sürükleyerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana gelen olayda, 39 yaşındaki A.E. isimli kadını yürüyüşe çıktığında bir kişi takip etmeye başladı. Bu kişi bir süre sonra takip ettiği kadının ağzını kapatıp, yol kenarındaki yaklaşık 3 metre derinlikteki çukura sürükledi. İddiaya göre, şahıs, burada kadına cinsel saldırıda bulundu. Olay sonrası şüpheli kaçarken, A.E, durumu 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. Yaşadıklarını jandarmaya anlatan A.E, görebildiği kadarıyla şüphelinin eşkalini tarif etti. Olay sonrası geniş çaplı araştırma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 41 yaşındaki M.A'yı Kumluca ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan M.A, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Finike Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.