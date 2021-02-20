Antalya'da sahildeki yoğunluğa sıkı denetim

Turizm kenti Antalya'da sahiller korona virüs tedbirlerinden muaf tutulan turistlere kaldı. Polis ekipleri turist bile olsa sahil bandında sıkı denetim yaptı.

Hava sıcaklığının 15, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistlerin adresi ise sahiller oldu. Bazı turistler denize girse de bazıları sahilde oturup güneşlenmeyi tercih etti.

Sahil boyundaki yoğunluğun artmasıyla birlikte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. İnsan hareketliliğinin fazla olduğu sahil şeridinde sokakta olan yerli ve yabancı kişilere polise denetim yaptı. Pasaport ve evrakları kontrol edilen turistler gezilerine devam etti. Ekipler sahil boyundaki seyir halinde bulunan araçları da denetleyip izin belgelerini kontrol etti. Deniz polisi ise sahil boyunca kıyıya yakın noktadan botla ilerleyerek denetimini gerçekleştirdi.

Yerli halkın yoğun olarak kullandığı Konyaaltı Sahili Beach Park bölgesinin ise ıssızlığa büründüğü görüldü.