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Antalya'da sahile 200 metre mesafede dev hortum

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası denizde hortum çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası denizde hortum çıktı. Kıyıdan 200 metre uzaklıkta çıkan hortum, yaklaşık 15 dakika boyunca denizde ilerledi, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.


Gazipaşa ilçesinde öğlen saatlerinde aniden sağanak yağmur başladı. Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili'nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi. Devasa hortumu görenler hemen cep telefonlarına sarıldı. İlçenin farklı noktalarından görülebilen hortum, 15 dakika boyunca denizde ilerledi, ardından gözden kayboldu. Tüm bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

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