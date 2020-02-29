Antalya'da sahile dev boru vurdu

Antalya'da 200 metre uzunluğunda ve 1.5 metre yüksekliğinde dev bir boru sahile vurdu.

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde sahile dev boru vurdu. 200 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapındaki dev plastik boru görenleri şaşkına çevirdi. İlginç manzarayla karşılaşan vatandaşlar, kendi çabalarıyla boruyu sahilden çekmeye çalıştı. Vatandaşlar konuyla ilgili yetkililere bilgi verirken borunun nereden geldi anlaşılamadı. Borunun bulunduğu yerden alınması için çalışma başlatıldı.