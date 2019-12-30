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Antalya'da sahile dev demir platform vurdu

Antalya’da başlayan gün boyunca başlayan sağanak nedeniyle denizlerde dalga boyu arttı.

Antalya'da başlayan gün boyunca başlayan sağanak nedeniyle denizlerde dalga boyu arttı.


Kahyalar Sahiline vuran tonlarca ağırlığındaki demir platform görenleri şaşkına çevirdi. Ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan platformun ne zaman karaya vurduğu da bilinmiyor. Mahalle sakinleri konuyu yetkililere bildirdiklerini belirterek kaldırılmasını talep etti.


Sağanakla birlikte çevrede bulunan tarım arazilerinin de su altında kaldığı görüldü.

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