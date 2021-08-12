Antalya'da sahile yakın dağlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda çıkan küçük çaplı yangın ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yangını çıkardığı iddiası ile ilgili bir kişinin eşyalarını didik didik aradı.

Yangın, Konyaaltı ilçesinde Kemer yolu üzerinde bulunan dağlık alanda çıktı. Dağın zirvesine doğru çıkan teleferik hattının altından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıktığı dağlık alandan bisiklet ile inen birisini vatandaşların ihbarı ile durdurarak üzerini aradı. Ekipler yangını şahsın çıkarmış olabileceği ihtimali üzerine geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede şahsın bimekan olduğu öğrenildi. Şahsa, yasak olan ormanlık alana girdiği için idari işlem yapıldı.

Yangın ise 2 arazöz ile yapılan müdahalenin ardından büyümeden söndürüldü. Yapılan ilk incelemede ise yangının yüksek gerilim hattının elektrik kablolarından çıktığı tespit edildi.

Yangının görgü tanığı Adem Eren, “Sahilde yürüyorduk. Trafonun olduğu yerde bir duman gördük. Hatta ben bir adam olduğunu düşündüm. Öyle gördüğümü hatırlıyorum. Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Koşa koşa geldik, iyi ki de gelmişiz. 2-3 kişi beraber geldik” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.