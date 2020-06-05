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Antalya'da sahiller tıklım tıklım

Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından sahiller vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğradı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1 Haziran itibarıyla sahile giriş yasağının kalkmasının ardından sahiller vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğradı. Sahillerde deniz ve güneş keyfi yaşayanlar renkli görüntüler oluştururken, sokağa çıkma yasakları kaldırılan 0-18 yaş grubu gençler ve çocukların yoğunluğu da dikkat çekti.


Alanya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğramaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazıları mavi sulara kendilerini atarken, bazıları da şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılanlar ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca 14.00 ile 20.00 saatleri arasında izinli olarak sokağa çıkan 0-18 yaş arası gençler ve çocuklar plajlardaki kalabalığı ise dikkat çekti.



“Dışarı çıkmanın mutluğunu yaşıyoruz”


İzinli olarak sokağa çıkarıp arkadaşlarıyla sahile gelen 15 yaşındaki Hayri Samet Alış, sokağa çıktığı için çok mutlu olduklarını söyledi. Alış, “Bugün bize sokağa çıkmak serbest olduğu için arkadaşlarımla beraber sahile geldik. Güneşlenmenin keyfini yaşadık. İlk defa biz böyle bir yasağı yaşadık. Dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“Denizin tadını çıkarıyoruz”


Deniz keyfi yapan Yusuf Özysoy ise şunları söyledi: “Uzun zamandır denizleri açılmasını bekliyorduk. Denizlerin açılmasıyla sahile geldik, hava çok güzel. Denizin tadını çıkarıyoruz. Deniz keyfi yapmak uzun bir aradan sonra çok iyi geldi.”

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