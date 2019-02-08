Antalya'da sahte 10 bin dolar ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahıslar I.Ş.K. ve Z.G.'nin elinde piyasaya sürülmek üzere sahte dolar olduğu bilgisine ulaştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen görevliler, 100 adet 100'lük banknotlar halinde sahte 10 bin Amerikan doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan I.Ş.K. ve Z.G. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.